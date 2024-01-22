شاهد زوج نجوى كرم الذي تخفيه عن الإعلام!

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية نجوى كرم جالسة إلى جانب شاب في حفل Joy Awards في السعودية.

وحسب موقع “الفن”، قيل أن هذا الشخص هو زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، الذي تخفي زواجها منه عن وسائل الإعلام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها نجوى كرم مع عمر الدهماني، فهو يحرص على دعمها في كل خطواتها الفنية.

وكانت قد انتشرت قبل فترة أخبار زواج نجوى كرم، إلا أنها لم تعلق وقتها على الموضوع.

وتحرص نجوى كرم، على عدم التحدث في موضوع زواجها، حفاظا على حياتها الشخصية.

وسبق وأن تم تداول الشائعات حول زواج نجوى من عمر الدهماني، رجل الأعمال الإماراتي، في نوفمبر 2021.

يُشار إلى أن الدهماني أصغر من نجوى كرم بحوالي 15 عامًا، ولكن، حتى الآن، لم تؤكد أو تنفي كرم هذه الأخبار.

https://www.instagram.com/p/C2ZbJ_yNgmo/