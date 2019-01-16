شاهد .. زيت غريب يخرج من الأنبوب بدل الغاز بالأغواط

تفاجأ سكان ثلاث عمارات من حي 200 سكن عمومي إيجاري، بحي الوئام في ولاية الأغواط، بجريان زيت غريب في أنابيب الغاز بدل غاز المدينة.

وأظهر فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الإجتماعي، تسرب مادة زيتية من أنابيب الغاز، التي تم تنصيبها داخل هذه العمارات الثلاث.

ويجد سكان الشقق بالعمارات الثلاث أنفسهم ملزمين في كل مرة يفتحون فيها غاز المدينة، استقبال هذه الزيوت التي تجري في أنابيب الغاز.

وقد عبر السكان عن قلقهم من هذه الظاهرة الغريبة، في الوقت الذي راسل مكتب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالولاية شركة توزيع الكهرباء والغاز لفك لغز الحادثة.

وراسل المكتب أيضا مديرية الطاقة على مستوى الولاية، حيث قال القائمين على المكتب في منشور لهم على الفايسبوك بأنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.