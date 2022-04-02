شاهد: زيدان يطرد المتطرّف إريك زمور من ملعب رياضي

أقدم شقيق أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان على طرد المرشح للرئاسيات بفرنسا اليميني المتطرّف إريك زمور من ملعب رياضي.

وأراد اليميني المتطرّف زمور ممارسة الرياضة لأغراض سياسية تحسبا لرئاسيات المقررة يوم 10 افريل المقبل. وذلك داخل ملعب شيّده زين الدين زيدان بِبلدية إيكس أون بروفونس بِالجنوب الفرنسي. أين إصطدم بنور الدين شقيق الأسطورة زيدان الذي قام بطرده من المنشأة الرياضية الجوارية.

وأظهر مقطع فيديو تم تدواله عبر منصات التواصل الإجتماعي كيف حاول زمور الدخول غلة الملعب بالبدلة الرياضية ليصدى له نورالدين بالرفض والطرد.

ومن المعروف عن اليميني المتطرّف إريك زمور عداءه للمسلمين وأيضا المهاجرين المقيمين بفرنسا كما انه يحمل افكار عنصرية ومتطرفة.

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