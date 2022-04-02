شاهد: زيدان يطرد المتطرّف إريك زمور من ملعب رياضي
أقدم شقيق أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان على طرد المرشح للرئاسيات بفرنسا اليميني المتطرّف إريك زمور من ملعب رياضي.
وأراد اليميني المتطرّف زمور ممارسة الرياضة لأغراض سياسية تحسبا لرئاسيات المقررة يوم 10 افريل المقبل. وذلك داخل ملعب شيّده زين الدين زيدان بِبلدية إيكس أون بروفونس بِالجنوب الفرنسي. أين إصطدم بنور الدين شقيق الأسطورة زيدان الذي قام بطرده من المنشأة الرياضية الجوارية.
وأظهر مقطع فيديو تم تدواله عبر منصات التواصل الإجتماعي كيف حاول زمور الدخول غلة الملعب بالبدلة الرياضية ليصدى له نورالدين بالرفض والطرد.
ومن المعروف عن اليميني المتطرّف إريك زمور عداءه للمسلمين وأيضا المهاجرين المقيمين بفرنسا كما انه يحمل افكار عنصرية ومتطرفة.
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أفادت وسائل إعلام عربية وفرنسية، أن المرشح اليميني المتطرّف إريك زمور، وعد إذا فوز بانتخابات الرئاسة المقبلة، بدعم الجزّارين الفرنسيين. كما نشر زمور عبر حسابه في تويتر صورًا لزيارته سوق منطقة رانجيس قرب العاصمة باريس، رفقة عدد من الجزّارين الفرنسيين. حاملًا دجاجة مذبوحة بالصعق الكهربائي، قائلًا “إنه سيعمل على دعمهم ومشيدًا بعملهم”. “مضيفًا إنهم يعملون بجهد من أجل أن يكون المطبخ الفرنسي رائدًا عالميًا”.
في حين، سبق لجوردن بارديلا، تأكيده أن مرشحة حزبه في الرئاسيات مارين لوبان تعهدت هي الأخرى بمنع الأطعمة الحلال. الخاصة بالمسلمين والكوشر الخاصة باليهود، إذا فازت هي الأخرى في انتخابات الرئاسة.
وبحسب بارديلا فإن “الطريقة الإسلامية في الذبائح تصيبه بالصدمة، ولا يريد رؤيتها مستقبلًا في فرنسا”، وفق زعمه.
ويذكر أن المساجد الثلاثة الكبرى في فرنسا أعلنت رفضها للقرار الصادر عن وزارة الزراعة والأغذية الفرنسية بحظر الذبح الشعائري للدواجن. وهذا بداية من يوليو الماضي.
É.Zemmour sur un terrain de football dans le club Futsal de Zinedine Zidane. Mais l’équipe du candidat n’a pas prévenu de la présence de caméras expliquent les responsables. É.Zemmour est mis à la porte par Nourredine Zidane, frère du joueur. La séquence est annulée.
| @BFMTV pic.twitter.com/c3iYbECl95
— Léopold Audebert (@LeopoldAudebert) April 2, 2022
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كما قال عمداء الجامع الكبير في باريس والجامع الكبير بإيفري والجامع الكبير بليون، ببيان مشترك إنهم يرفضون “التعليمات الفنية الجديدة”. “التي طرحتها وزارة الزراعة، المسمّاة بالضوابط الرسمية المتعلقة بحماية الحيون خلال عملية الذبح”. “لعدم انسجامها مع المبادئ العقدية وأساسيات طقوس الذبح الحلال”.
وكان إيريك زمور استهل حملته الرئاسية خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بمطالبة أنصاره بـ”تغيير مجرى التاريخ”. والمضي نحو “استرداد” فرنسا، وذلك خلال أول تجمع له في منطقة باريس أمام حشد متحمّس.
كما تابع المرشح الذي بنى خطابه السياسي على رفض الهجرة والإسلام أن “الرهان هائل، في حال فزت سيكون ذلك بداية استرداد أجمل بلدان العالم”. مضيفا “الشعب الفرنسي يعيش هنا منذ ألف عام ويريد أن يظل سيدًا في بلده”، وهتف أنصاره “نحن في بلدنا”.