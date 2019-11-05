شاهد سائحة روسية تنبهر بالطبيعة الجزائرية في حمام المسك والطين بقالمة

أخبار الجزائر
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شاهد سائحة روسية تنبهر بالطبيعة الجزائرية في حمام المسك والطين بقالمة
بقلم نادية بن طاهر

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في الساعات الماضية،  مقطع فيديو لسائحة روسية، كانت تقوم بجولة في حمام المسك والطين، بولاية قالمة.

وأبدت السائحة انبهارها واعجابها الكبير بالطبيعة الجزائرية الخلابة، واستمتاعها بهذه المغامرة الجديدة لها.

أين قامت السيدة، بسلق البيض في مياه الحمام الطبيعية الشديدة السخونة، وهم ما أثار إنبهارها.

وتزخر الجزائر، بعدة مناطق سياحية ذات طبيعة خلابة ومبهرة، تجذب إليها دائما، السياح، من داخل الوطن وخارجه.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=722275

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