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قناة النهار

شاهد..سفيرة بريطانيا بالجزائر في زيارة لمقر مجمع النهار

بقلم قناة النهار
شاهد..سفيرة بريطانيا بالجزائر في زيارة لمقر مجمع النهار
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قامت سفيرة بريطانيا بالجزائر شارن واردل بزيارة لمقر مجمع النهار بالعاصمة اليوم الأربعاء .

السفيرة البريطانية شارل واردل والتي مضى على قدومها للجزائر سنة واحدة تحدثت مع الزملاء الصحفيين في قاعة التحرير .

حيث عبرت عن إعجابها الشديد بالجزائر كما أكدت أنها متابعة للشأن الإعلامي بالجزائر ومعجبة كثيرا بالطاقات الشابة في هذا المجال.

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