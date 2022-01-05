شاهد..سفيرة بريطانيا بالجزائر في زيارة لمقر مجمع النهار
بقلم قناة النهار
قامت سفيرة بريطانيا بالجزائر شارن واردل بزيارة لمقر مجمع النهار بالعاصمة اليوم الأربعاء .
السفيرة البريطانية شارل واردل والتي مضى على قدومها للجزائر سنة واحدة تحدثت مع الزملاء الصحفيين في قاعة التحرير .
حيث عبرت عن إعجابها الشديد بالجزائر كما أكدت أنها متابعة للشأن الإعلامي بالجزائر ومعجبة كثيرا بالطاقات الشابة في هذا المجال.
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