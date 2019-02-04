شاهد.. سقطة جديدة لـ”مورينيو” في روسيا !!

الرياضة
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شاهد.. سقطة جديدة لـ”مورينيو” في روسيا !! صورة مركبة
بقلم وليد كويني

تعرض المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، لسَقطة مُحرجة أثناء حضوره لمباراة ضمن الدوري القاري لرياضة الهوكي على الجليد بروسيا.

ونشرت قناة “°360″ الروسية عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” مقطع فيديو لسقوط “السبيشال وان” أثناء رميه القرض لبداية اللقاء.

وسبق للمدرب السابق لمانشستر يونايتد الوقوع في نفس الموقف المحرج خلال مباراة إنجلترا وإسبانيا في بطولة دوري أمم أوروبا.


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