شاهد.. سقطة مروعة للنجم محمد رمضان أثناء تكريمه

تعرض النجم المصري، محمد رمضان إلى موقف محرج، وذلك في أول ظهور له عقب أزمته الأخيرة.

وشارك الفنان في مهرجان ضيافة بالإمارات العربية، وأثناء سيره للحصول على تكريمه، سقط أرضاً بسبب الأرضية بطريقة مروعة.

وتصدر محمد رمضان ترند موقع تويتر بعد سقطته، خاصة وأنه تفاخر بتكريمه في دبي ملمحا إلى أن التكريم يعوضه عن أزمته الأخيرة.

وكان قد تم إقرار إيقاف محمد رمضان، عن ممارسة مهنة التمثيل في مصر، وإلغاء تصوير مسلسله الجديد “موسى” الذي كان من المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، بسبب صوره له مع فنان صهيوني.

وحاول رمضان تجاوز الموقف المحرج ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع انستغرام وعلق: “ما يوقع إلا الشاطر”.

https://www.instagram.com/p/CIMAEaCB07H/?utm_source=ig_embed