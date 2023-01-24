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قناة النهار

شاهد سقوط الثلوج ببني ونيف في بشار

بقلم قناة النهار
شاهد سقوط الثلوج ببني ونيف في بشار
ثلوج
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شاهد سقوط الثلوج ببني ونيف في بشار

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رابط دائم : https://nhar.tv/H2b3C
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