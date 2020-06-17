شاهد.. سقوط سيارة “إيبيزا” في شاطئ “تيغرمت” ببجاية

تدخلت مصالح الحماية المدنية لبجاية، فجر اليوم الأربعاء، من أجل إنقاذ سائق سيارة سقطت بالقرب من الشاطئ الصخري “تيغرمت” ببلدية “توجة” في دائرة “القصور”.

وقد نتج الحادث بعد انزلاق السيارة من نوع “إيبيزا”، على الساعة 5:07 صباحا، على مستوى الشريط الساحلي لشاطئ “تيغرمت” عند الطريق الوطني رقم 24، ليليه انقلاب متكرر للسيارة.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية وأخرجت السائق الذي تعرض لإصابة في الرجل وقدّمت له الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان، ليتم نقله بعدها إلى مستشفى بجاية.

هذا وسجلت ذات الوحدات حادثا آخر على نفس الطريق بمنطقة “إيغيل” على الساعة 07:40 صباحا، إثر اصطدام سيارة من نوع “بيجو 208” بشاحنة من نوع “MAN”.

لتتنقل فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، أين سجلت إصابات خفيفة وحالات صدمة لثلاث نساء كنّ على متن السيارة، ليتم إجلائهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.