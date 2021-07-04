شاهد.. سقوط قوي للنجمة مايا دياب على خشبة المسرح

تعرضت النجمة اللبنانية مايا دياب، لسقوط قوي على المسرح، خلال كواليس تصوير حفل غنائي لها.ونشرت مايا دياب، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوطها على المسرح، عبر حسابها على إنستغرام.وكتبت الفنانة: “التصوير كان رائع ومؤلم أيضا”.

ومايا دياب، لسيت النجمة الأولى، التي تسقط على المسرح، حيث سبقها في ذلك العديد من الفنانين والنجوم.ومنهم الفنانة القديرة أم كلثوم، والتي سقطت على المسرح أمام الجمهور، عندما كانت تغني قصيدة “الأطلال”، في حفل لها.حيث صعد شاب على المسرح وحاول أن يمسك قدمها وهي تغني ليقبلها.لكنها سحبت قدمها مما أدى لاختلال توازنها فسقطت على المسرح أمام الجمهور.

ومن جهته، تعرض المطرب عبد الله الرويشد، لسقوط مؤلم على خشبة المسرح، خلال إحيائه لحفل بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت.كما سقطت شيرين عبد الوهاب، على المسرح أثناء إحيائها لحفل في القرية العالمية بدبي، وذلك أثناء رقصها على نغمات إحدى أغنياتها، كما وقعت في برنامج ذا_فويس.

ولم تسلم النجمة إليسا هي الأخرى من السقوط، حيث تعثرت لأكثر من مرة، وسقطت على المسرح.كما تعرضت النجمة هيفاء وهبي، للسقوط على مسرح ستار أكاديمي مرتين.وآخرهم النجم محمد رمضان، والذي تعرض لموقف محرج، حينما كان يحيي حفلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان بصدد تسلم جائزة، لكنه سقط على المسرح سقطة قوية جداً ومؤلمة للغاية.

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