شاهد.. سقوط مروع للاعبة سيرك

تعرضت لاعبة سيرك، لسقوط خطر من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، الفتاة، وهي ترتطم بالأرض بقوة وسط صيحات الذعر من الحضور.

ووقع الحادث، في سيرك بمدينة تامبيكو شرقي المكسيك مؤخرا، حيث أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به. لتطير في الهواء وتسقط على الأرض بشكل مفاجئ.

وبعد سقوطها بدت اللاعبة مستلقية بلا حراك، وأطفأ مسؤولو السيرك الأضواء بينما هرع زملاؤها لتفقدها.

هذا وتم نقل اللاعبة إلى مستشفى في تامبيكو على الفور، ولحسن الحظ لم تتعرض لإصابات، كما أنها غادرت المستشفى لاحقا.

وجاء في بيان لإدارة السيرك: “كان من بين جمهورنا مسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين لها إلى الأبد”.

وأضاف البيان: “كان السقوط دراميا. ومع ذلك لم تكن هناك كسور أو أضرار داخلية لميا”.