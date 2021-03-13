شاهد.. سقوط مُحرج لعمرو دياب على خشبة المسرح

بعد سقوط الفنان محمد رمضان منذ أشهر على المسرح، الدور سهرة أمس كان على المطرب المصري عمرو دياب.

و تعرض الفنان عمرو دياب للسقوط على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل غنائي في أحد فنادق القاهرة.

وتساءل جمهور الهضبة حول تكرار سقوطه على المسرح، معتبرين هذا التصرف كنوع من الدعاية لجديدة.

وسقط عمرو دياب على المسرح أثناء أداء أغنيته الجديدة “يا أنا يا لأ” و علق دياب على سقوطه: “عادي عادي”.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته مثل “محسود” و”دا لو اتساب” و”يا أنا يا لأ”.

وحضر الحفل العديد من نجوم المجتمع والمشاهير، الذي أحياه سهرة أمس.

يذكر أن عمرو دياب أطلق إعلان عطره الجديد مؤخرا، على أنغام أغنيته وأنا معاك.