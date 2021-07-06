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قناة النهار

شاهد سكنات عدل من الداخل التي أشرف على تدشينها الوزير الأول

بقلم قناة النهار
شاهد سكنات عدل من الداخل التي أشرف على تدشينها الوزير الأول
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