قناة النهار شاهد سكنات عدل من الداخل التي أشرف على تدشينها الوزير الأول بقلم قناة النهار نشر في 06 جويلية 2021 - 14:43 شارك غرِّد 2749 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956587 اقرأ أيضا الكاف تصنف البطولة الجزائرية كخامس أحسن دوري في إفريقيا قناة النهار 29 جوان جيجل: التعريف بمهام الوساطة ودورها في التكفل ومتابعة إنشغالات المواطن اليومية قناة النهار 26 جوان مؤسسات تايوانية تبحث سبل الشراكة مع نظيراتها الجزائرية قناة النهار 24 جوان إستمرار موجة الحر على أغلب المناطق.. طقس الأربعاء 30 جوان 2021 قناة النهار 30 جوان