شاهد.. سلسلة دقيوس ومقيوس تتصدر التوندونس بمزيج من الكوميديا والسياسة

عرفت الحلقات الأولى للجزء الثالث من السلسلة الكوميدية الشهيرة “دقيوس ومقيوس“، نجاحا كبيرا، وتصدرت التوندونس على اليوتيوب.

وصنعت سلسلة “دقيوس ومقيوس 3″، الحدث، بظهورها في قالب جديد جمع بين الكوميديا، الحب والسياسة.

واستطاعت قناة “دقيوس ومقيوس”، على اليوتيوب، إن تدخل التوندونس بالجزائر، من خلال الحلقتين الأولى والثانية.

وحصدت الحلقة الأولى من السلسلة، أزيد من 800 ألف مشاهدة، فيما بلغت مشاهدات الحلقة الثانية 390 ألف لغاية الآن.

هذا وعرفت حلقة أمس نجاحا كبيرا وصنعت الحدث، حيث قدمت مزيجا من الكوميديا والسياسة.

وكعادتهم، أبدع كل من نبيل عسلي ونسيم حدوش في أحداث السلسلة، بمقالب كوميدية تجذب المشاهد الجزائري لها.

للإشارة، تُعرض سلسلة “دقيوس ومقيوس 3″، على تلفزيون “النهار” يوميا خلال الشهر الفضيل، على الساعة 19:50.