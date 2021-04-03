شاهد.. سلمى غزالي تنشر صورة نادرة لشقيقتها الراحلة خلال طفولتها

نشرت الفنانة الجزائرية سلمى غزالي على صفحتها بانستغرام، صورة نادرة لشقيقتها الراحلة ريم، خلال مرحلة طفولتها.

واستذكرت سلمى من خلال الصورة، شقيقتها، والتي توفيت منذ أسبوعين، تاركة ورائها حسرة كبيرة لدى محبيها.

وخلف وفاة الفنانة الجزائرية الشابة، ريم غزالي، ألما كبيرا لدى زملائها الفنانين وجمهورها في الجزائر والوطن العربي.

وودعت ريم عالمنا، بعد معاناتها مع المرض الخبيث، لأزيد من عامين.

وأعلنت الراحلة، في نوفمبر 2019، عن إصابتها بمرض السرطان على مستوى الرأس حيث خضعت لعملية جراحية بفرنسا.

وريم غزالي خريجة برنامج ستار أكاديمي في طبعته الثالثة، وعرفت شهرة كبيرة في الجزائر وخارجها، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية أهمها مسلسل “بولقرون”.