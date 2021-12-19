شاهد.. سهيلة معلم تحتفل مع بيكهام وردة فعل مجنونة على هدف سعيود

نشرت الفنانة الجزائرية سهيلة معلم، صورة لها من ستاد البيت في قطر، والذي عرف تتويج المنتخب الوطني للمحليين بالكأس العربية سهرة أمس السبت.

وظهرت الفنانة الجزائرية رفقة النجم العالمي ديفيد بيكهام، والذي حضر بدوره النهائي المثير الذي انتصر فيه الخضر وعانقوا الكأس بجدارة واستحقاق.

وكانت سهيلة معلم سباقة في تشجيع المنتخب الوطني الجزائري في كل مبارياته التي خاضها ضمن هذه البطولة العربية، من الملاعب القطرية.

كما شاركت الفنانة، مقطع فيديو والذي أظهر ردة فعلها على هدف أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول. أين كانت في بث مباشر على صفحتها بانستغرام رفقة لاعب الخضر السابق عدلان قديورة.

https://www.instagram.com/p/CXod3ino23s/

https://www.instagram.com/p/CXpIkrFoTEt/

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كادير الجابوني يغني قسما في نهائي كأس العرب ويشعل الملعب

أدى نجم الأغنية الرايوية بالجزائر، عبد القادر هيباوي والمعروف بـ”كادير الجابوني”، النشيد الوطني الجزائري، بملعب “البيت” بقطر، في نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس.

كما أدى النجم التونسي، صابر الرباعي، النشيد التونسي.

وتفاعلت الجماهير الحاضرة بالملعب مع النشيدين الوطنيين، للبلدين الشقيقين اللذان وصلا إلى نهائي العرب بكل جدارة واستحقاق.

نجوم الجزائر في قطر لدعم الخضر في نهائي كأس العرب