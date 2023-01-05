قناة النهار شاهد سوء تفاهم بين يحيى طبيش و محمد الماحي بسبب تحية السلام بقلم قناة النهار نشر في 05 جانفي 2023 - 23:23 the weekend show شارك غرِّد أرسل 38 0 رابط دائم : https://nhar.tv/0WeY7 اقرأ أيضا حصاد سنة 2022.. سياسة ،إقتصاد ومجتمع.. أبو الفضل بعجي يفصل قناة النهار 31 ديسمبر محمد بلميلود: المخـ .درات رجعتني نبيع حوايجي رغد ذلك تحصلت على معدل 14 في البيام قناة النهار 28 ديسمبر قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر قناة النهار 25 ديسمبر أجواء ربيعية على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 22 ديسمبر "زهرة: "بديت نتعلم نرفد الهدرة من عند خويا هو علمني سورة الفاتحة قناة النهار 21 ديسمبر مداهمات أمنية مشتركة بسعيدة لتأمين إحتفالات راس السنة الميلادية الجديدة قناة النهار 01 جانفي مشاهد مباشرة لحالة الطقس من مختلف ولايات الوطن قناة النهار 31 ديسمبر صريح جدا: لماذا لا يبتسم الجزائريون ؟ قناة النهار 03 جانفي داليا شيح : مانيش حابة نجي باش نقعد غير نهدر على روحي في البلاطوهات قناة النهار 19 ديسمبر ميلة / مرضى يشتكون الضغط بمصلحة الأمراض السرطانية ويطالبون بتوفير الأدوية قناة النهار 18 ديسمبر