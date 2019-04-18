شاهد..”سوسن بدر” تمشي على خطى “ممثلة عالمية مشهورة” وتغير شكلها بالكامل !

قررت الممثلة المصرية سوسن بدر تغيير مظهرها بالكامل، ليتناسب مع دورها الشرير في”ولاد رزق 2″، بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزء الأول من الفيلم.

ما جعل الكثيرين يشبهونها بالممثلة العالمية “ميرل ستريب”، التي غيرت اطلالتها لتناسب دورها في فيلم “The Devil Wears Parada“، حسب ما نقله موقع الجرس.

خصوصا أن الفنانة قد بدلت تسريحة شعرها وصبغته باللون الأبيض، ووضعت مكياج جريء، لتبدو ملامحها أكثر قسوة وحدة، لتتناسب مع دورها في الفيلم.

ويذكر أن فيلم “ولاد رزق2 ” من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد فيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، ومحمد ممدوح، وتأليف صلاح الجيهني وإخراج طارق العريان.