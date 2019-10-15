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شاهد.. سولكينغ يزور الخضر في ليل قبل مواجهة كولومبيا

الرياضة
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شاهد.. سولكينغ يزور الخضر في ليل قبل مواجهة كولومبيا
بقلم نادية بن طاهر

قام النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي والمعروف بسولكينغ، بزيارة للاعبي المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، في مدينة ليل الفرنسية.

ونشر النجم الجزائري، صورة جمعته مع لاعبي الخضر، عبر صفحته الرسمية على انستغرام.

وجاءت زيارة سولكينغ لنجوم الخضر، قبل مواجهتهم للمنتخب الكولومبي، في مباراة ودية، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة ليل، في فرنسا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=712925

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