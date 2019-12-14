شاهد.. سولكينغ يلهب الأجواء في حفل أسطوري بدبي

أحيا الرابر الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي والمعروف بسولكينغ، حفلا فنيا ضخما بدبي، في الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء الماضي.

وألهب صاحب رائعة “la liberté” الأجواء في دبي، بحفل أسطوي أدى فيه أجمل أغانيه.

ونشر الرابر مقطع فيديو على صفحته الرسمية بانستغرام، يوثق جانبا من الأجواء الخيالية التي صاحبت حفله الأخير بمدينة الأحلام “دبي”.

للتذكير، تربع النجم الجزائري سولكينغ، على عرش موسيقى الهيب هوب عربيا، وذلك بعد إطلاقه لأغنيتين ساحقتي النجاح في 2019، هما أغنية “zemer” و”la liberté”.

وعرفت أغاني سولكينغ الأخيرة نجاحا باهرا، على غرار أغنية “Zemer” مع النجمة “دوروتا دورا”، والتي حصدت مشاهدات خيالية على يوتيوب.