شاهد.. سيارة ALTO بـ 230 مليون سنتيم

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي لفيديو يظهر سيارة من نوع سوزوكي ألتو ALTO سنة 2021 بتصميمها الجديد.

وأظهر الفيديو المتداول سيارة ألتو بحلة جديدة أين تم تزويدها بأكياس الهواء الواقية للصدمات. بالإضافة إلى البلوثوث. وفيما يخص المحرك لم يحدث المصنع فيه تغييرات مثله مثل ALTO القديمة.

في حين الامر الذي اثار إستغراب وتذمر هواة ومحبي المركبات ثمناه المبالغ فيه والذي إعتبروه خيالي.حيث وصل ثمنها إلى 230 مليون سنتيم.

وأكد رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذه السيارة تعتبر سيارة شعبية من حيث ثمنها المعقول إلا أن ما اظهره الفيديو خرج من المعقول. وبرر صاحب السيارة غلاء ثمنا بأنها مستوردة من دبي. كما اظهر رواد منصات التواصل تذمرهم من غلاء السيارات في الجزائر.