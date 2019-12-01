شاهد.. سيرين عبد النور تجتمع مع مريم أوزرلي في باريس

نشرت النجمة اللبنانية، سيرين عبد النور، مقطع فيديو جمعها مع الفنانة التركية الشهيرة في الوطن العربي بدور “هيام”، مريم أوزرلي، عبر صفحتها بإنستغرام.

وإلتقت النجمتان في إحدى المناسبات بالعاصمة الفرنسية باريس، أين تم إلتقاط صور لهما معا.

وتجمع النجمة التركية مريم أوزرلي، علاقات صداقة مع العديد من الفنانين العرب، حيث زارت لبنان عدة مرات.

للتذكير، بدأ عرض المسلسل الجديد لسيرين عبد النور “الديفا”، والذي لاقى إعجاب الجماهير في أولى حلقاته.

كما أطلقت سيرين أغنيتها الجديدة “أنا رجعت”، من مسلسلها الجديد “الديفا”، على موقع الفيديوهات اليوتيوب.