شاهد.. سيول جارفة تجتاح مكة المكرمة

ضربت سيول جارفة، منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الجمعة، أغرقت مناطق المدينة وجرفت الناس والسيارات في الشوارع.

وشهدت العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مكة. حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعد أن جرفتها السيول القوية.

وكانت محافظة جدة، قد عرفت سيولا مشابهة، قبل أقل من شهر.