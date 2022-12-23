شاهد.. سيول جارفة تجتاح مكة المكرمة
بقلم نادية بن طاهر
ضربت سيول جارفة، منطقة مكة المكرمة في السعودية، اليوم الجمعة، أغرقت مناطق المدينة وجرفت الناس والسيارات في الشوارع.
وشهدت العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة.
وتداول نشطاء مقاطع فيديو تظهر غرق مناطق واسعة، خاصة في مكة. حيث تكدست السيارات في حي العتيبية بعد أن جرفتها السيول القوية.
وكانت محافظة جدة، قد عرفت سيولا مشابهة، قبل أقل من شهر.
سيول #مكة حي الضيافة #مكه_الان pic.twitter.com/f7FFtbLwVj
— طقس السعودية (@saudiwether) December 23, 2022
الأضرار التي لحقت بالناس جراء #سيول_مكة وفشل قنوات تصريف المياه! pic.twitter.com/IEdMeJHnfA
— نحو الحرية (@hureyaksa) December 23, 2022
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