شاهد.. شابان يعتديان على صاحب محل مجوهرات ويسرقانه بخميس الخشنة

وثقت كاميرات المراقبة في محل مجوهرات، يقع بخميس الخشنة في ولاية بومرداس، عملية سطو وإعتداء على صاحب المحل.

وأظهر مقطع الفيديو والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شابين وهما يقفان في المحل ويتحدثان مع صاحبه لفترة.

وذلك قبل أن يقوم أحدهما بمهاجمة صاحب المحل باستعمال غاز، بينما قام مرافقه بالسرقة.

ووقع الحادث بالضبط في حي الشباشب ببلدية خميس الخشنة، يوم أمس الأربعاء.

هذا ولم يعرف لحد الساعة إن كان قد تم القبض على السارقين من قبل المصالح الأمنية.

https://web.facebook.com/watch/?v=419173826524264

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عنابة: شاب يسرق قلادة ذهبية من محل مجوهرات ويلوذ بالفرار

رصدت كاميرا المراقبة الخاصة بأحد المحلات الخاصة ببيع المجوهرات، في ولاية عنابة، قبل أيام، عملية سرقة طالت قلادة ذهبية من المحل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، والذي يوثق لحظة سرقة صاحب محل المجوهرات.

ويظهر في الفيديو، المتهم وهو يتحدث مع صاحب المحل ويقوم بمعاينة قلادة ذهبية.

ليستغل السارق الفرصة، ويقوم بسحب القلادة من بين يدي الصائغ، ثم يلوذ بالفرار.

ولم يعرف مصير السارق، وإن كان قد تم القبض عليه أم ليس بعد، خصوصا وأن ملامحة كانت واضحة في تسجيل الفيديو.

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