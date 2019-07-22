شاهد.. شاب مصري يودع المناصرين الجزائريين بالدموع

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، لشاب مصري يبكي بحرقة، وهو يودع مجموعة من أصدقائه، من الأنصار الجزائريين، في المطار.

ويظهر الشاب المصري في الفيديو، وهو يبكي لفراق أصدقائه الجزائريين، بعد أن أمضوا فترة معا، خلال فعاليات مسابقة

كأس إفريقيا 2019، بمصر، والتي انتهت يوم 19 جويلية الجاري.

وهذا يدل على مدى تعلق مواطني الشعبين الشقيقين، واللذين يتقاسمان العروبة والإسلام.

وبدأ الأنصار الجزائريين، بالعودة لأرض الوطن، بعد انتهاء المنافسة، وتتويج المنتخب الوطني الجزائري، بكأس أمم إفريقيا،

بعد فوزهم في المباراة النهائية، بهدف لصفر، أمام منتخب السنغال.