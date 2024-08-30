شاهد.. شاب يثير الذعر بين الجيران ببندقية ثم ينتحر!

أثار شاب يعاني من مشاكل نفسية، الذعر بين جيرانه حيث حمل بندقية وأطلق النار من شرفة منزله في حي سكني بمحافظة إزمير قبل أن ينتحر.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو متداول أظهر قيام الشاب أنيس كارتال، البالغ من العمر 26 عاما، بإطلاق النار عشوائيا من شرفة بيته في حي بهار الواقع في منطقة كاراباجلار بإزمير.

وكان الشاب في البداية يجلس في الشرفة مع والدته وشقيقته ويحتسي الشاي، ومن وقت لآخر يدخل في نوبات غضب ويصرخ. ثم حمل البندقية وصار يوجهها نحو الجيران.

وفجأة أرسل الشاب والدته وشقيقته إلى الداخل وبقي وحيدا لبرهة، ثم أطلق النار على نفسه.

وتم إرسال فرق العمليات الخاصة للشرطة وقسم شرطة منطقة كاراباغلار وفريقا صحيا للطوارئ إلى العنوان. لكن لم يتم إسعاف الشاب لأنه كان قد فارق الحياة لدى وصولهم.