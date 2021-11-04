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شاهد.. شاب يسرق قلادة ذهبية من محل مجوهرات ويلوذ بالفرار

بقلم نادية بن طاهر
شاهد.. شاب يسرق قلادة ذهبية من محل مجوهرات ويلوذ بالفرار
لص يقوم بسرقة قلادة ذهبية ويلوذ بالفرار من محل مجوهرات بعنابة
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رصدت كاميرا المراقبة الخاصة بأحد المحلات الخاصة ببيع المجوهرات، في ولاية عنابة، عملية سرقة طالت قلادة ذهبية من المحل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، والذي يوثق لحظة سرقة صاحب محل المجوهرات.

ويظهر في الفيديو، المتهم وهو يتحدث مع صاحب المحل ويقوم بمعاينة قلادة ذهبية.

ليستغل السارق الفرصة، ويقوم بسحب القلادة من بين يدي الصائغ، ثم يلوذ بالفرار.

ولم يعرف لحد الساعة مصير السارق، وإن كان قد تم القبض عليه أم ليس بعد، خصوصا وأن ملامحة كانت واضحة في تسجيل الفيديو.

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