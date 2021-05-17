شاهد.. شاب يودع خطيبته بعد إستشهادها في غزة وهذا آخر ما دار بينهما

لا تزال غزة تحتضن قصصا مأساوية خلفها الدمار الذي يحدثه جيش الاحتلال الصهيوني والذي يواصل قصفه للقطاع منذ أسبوع.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في فلسطين، مقطع فيديو مؤلم لشاب من غزة وهو يودع خطيبته التي استشهدت في القصف الصهيوني.

وتحدث الشاب لمجموعة نشطاء وصحفيين في المستشفى عن أنه كان ينوي الزواج من خطيبته شيماء بعد خطوبة استمرت عامين ونصف.

وروى الشاب، ما دار بينه وبين خطيبته في آخر تواصل بينهما.

وقال الشاب وهو يبتسم: “كنت أجهز الشقة، فأرسلت لها أسأل: وينك يا شيماء، قال لي أنا هنا”.

وتابع الشاب: “فجأة دوى القصف، فكتبت لها اختبئي، ولكن الرسالة لم تصل.. والحمد لله رب العالمين”.

وأضاف الشاب، ذهبت بعد استشهادها لأودعها، فوجدتها ضاحكة مستبشرة، “قلت والله إنك أحسن مني”.

https://www.instagram.com/p/CO8cfitpQct/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again