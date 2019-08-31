شاهد .. شباب 440 مسكن يقومون بـ “تيليطون” لجمع المال لبلقاسم لعلاجه

بعد بث قناة النهار نداء بلقاسم مفتاح المشلول من تنس في الشلف لقصته ومأساته، هب سكان حيه لجمع المال له لتمكينه من العلاج بالخارج.

واظهر الفيديو المتداول عبر الفيسبوك مجموعة من المواطنين داخل بيت بلقاسم لمساندته ودعمه في عملية تيليطون لجمع المال له.

المبادرة قام بها شباب حي 440 مسكن ، الذين هم واقفون معه ولم يتركون منذ 5 سنوات، وكأنهم أفراد من عائلته.

كما اظهر الفيديو عملية فرز المال وعدّه امام شباب حيه وأفراد من عائلته، في يومها الاول.

و بث الفيديو على المباشر حتى يتسنى لكل الناس مشاهدة العملية والمساهمة معهم، لإدخال الفرحة لعائلة بلقاسم التي تعاني معه .

ورغم وجود لنداءه على النهار صدى لدى المواطنين، إلا أن اذان وزارة الصحة ما تزال مسدودة.

كما ناشد سكان الحي من كل المواطنين المساهمة في جمع المال من داخل وخارج الوطن، لعلاج بلقاسم ووقوفه على رجليه.

للتذكير فإن بلقاسم مفتاح مشلول منذ حادث مرور تعرض له وهو طريح الفراش ويعاني منذ 15 سنة.

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