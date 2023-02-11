شاهد.. شجاعة كلبة تنقذ صاحبتها بعد 103 ساعة تحت الأنقاض

نجت سيدة بأعجوبة، علقت لـ103 ساعة تحت أنقاض منزلها الذي انهار جراء الزلزال المدمر في ولاية هاتاي التركية.

ونجحت فرق الإنقاذ، أمس الجمعة، في إنقاذ سيدة بعد مضي 103 ساعات على بقائها تحت الأنقاض بعد سماع نباح كلبتها.

وسمع فريق الإنقاذ الذي كان يطلق نداءات بحثا عن ناجين تحت الأنقاض في شارع “أتاتورك”، صوت نباح بين الأنقاض.

ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الركام. وبعد جهود حثيثة، تبين لعناصر الإنقاذ أن سيدة تبلغ من العمر 35 عاما كانت عالقة تحت الركام.

حيث تم إنقاذها بفضل كلبتها “فينوس”، وفقما ذكرت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء.

وبعد إخراجها من تحت الركام، نقلت السيدة واسمها “دويغو” إلى المستشفى على الفور، كما تم الإعتناء بكلبتها.