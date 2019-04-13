شاهد… شقيقة دنيا بطمة تتفوق عليها بجمال صوتها
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المغربية دنيا بطمة، وشقيقتها إيمان، خلال إحدى المناسبات العائلية.
وأدت كل من دنيا وإيمان في الفيديو، مقطعا من أغنية “ومرت الأيام”، للفنانة الراحلة أم كلثوم.
واعرب الكثير من المتابعين عن جمال صوت إيمان، وأدائها المميز، مؤكدين أن إيمان، صوت قادم بقوة إلى عالم الفن.
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