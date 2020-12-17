شاهد: شهادات حية عن شهيد الواجب الوطني الملازم الأول نورالدين بوزايدة

نقل تلفزيون النهار من بيت عزاء شهيد الواجب الوطني الملازم الأول نورالدين بوزايدة شهادات حية من عائلته وأصدقائه.

وأجمع اهل الشهيد وأصدقائه على أن الشهيد الملازم الأول بوزايدة نورالدين كان خلوق ويحب كل الناس دون تمييز وحبه الاكبر كان للجزائر.

كما قال أحد أقاربه الشهيد لفي حياته لم يجلب المشاكل لأهله والناس كلها في بريزينة تشهد له بحسن الخلق وطيبة النفس.

وأضاف أن ابن الحاج أحمد إتصل بوالدة منذ 3 أيام وكان في البيت منذ 20 يوم في إجارة قضاها وسط اهله.

وقال ذات المتحدث أنه عقب إنتهاء أجازة نورالدين عاد إلى الثكنة ليصلنا خبر وفاته رحمة الله عليه

بينما تحدث واحد من أهل الشهيد أن بوزايدة نورالدين ترعرع في هذا الحي وسيرته الذاتية غنية عن كل تعريف ولم نسمع منه السوء

الشهيد بوزايدة نورالدين الكل في بريزينة يشهد بأنه ملتزم في كل اموره ومواضب على الصلاة ويكن له الجميع كل التقدير والإحترام يضيف قريبه.

وواصل قريبه الحدث أن عائلة بوزايدة قدمت شهداء في الثورة التحريرية المجيدة ومازالت تقدم الشهداء للجزائر العزيزة ونورالدين يعتبر الشهيد الرابع للعائلة.

وقال قريبه آخر أنه من حسن الصدف أنني تحدث مع نورالدين يوم الأربعاء على الساعة 8 صباحا عبر الهاتف أرسلت له فيديو في المسنجر عن السيرة النبوية.

ولم يخفي فرد من اهله أن مسيرة نورالدين كانت حافلة بالإنجازات منذ الثانوية ببريزينة نعم طالب كان فيها

ليتقدم أخ الشهيد ويقول اخي نورالدين متعلم ومتخلق نِعم أخ هو وأطلب من الله عز وجل أن يرحمه.

وشهد إبن عم الشهيد أن نورالدين إبن خلوق وهو من خيرة أبناء بريزينة من الدراسة إلى إلتحاقه بالجيش

هذا وتوفي شهيد الواجب الوطني الملازم الأول بوزايدة نورالدين يوم الاربعاء إثر سقوط مروحية بالقرب من منطقة السعيدية في بوهارون بتيبازة.

الشهيد والبالغ من العمر 27 سنة كان برفقة كل من المقدم محمد الأامين الوافي وكذا المقدم خروسة نورالدين.