شاهد.. شيرين وحسام حبيب بأحدث ظهور عند منظم أعراس!

بعد الجدل الكبير الذي أعقب عودة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، لزوجها حسام حبيب، وكتب كتابهما على المباشر، يبدوا أنهما يفكران بإقامة حفل زفاف.

ولم يهتم الزوجان للضجة الكبيرة الذي سببها زواجهما مجددا بعد ما حدث بينهما من مشاكل وصلت إلى أروقة المحاكم، وهاهما يظهران عند منظم أعراس.

وظهرت شيرين وزوجها في ستوري حساب منظم حفلات الزفاف أحمد ياسين، على أنستغرام أين بديا في غاية السعادة.

وبحسب التحليلات، فربما تكون الصورة مجرد صورة عادية جمعت الثنائي به حيث تم تداول عدد من الصور لهما أيضًا من نفس اليوم.

كما لا تزال التساؤلات والتحليلات النفسية تلاحق صور وفيديو شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب المتداولة من كتب كتابها. والتي فاجأت الجميع به خلال برنامج الحكاية مع عمرو اديب.

واعتذرت شيرين في المكالمة من حسام حبيب قائله: “بعتذر لحسام. وان كنت طلعت في يوم اتكلمت عنه احنا كان معمولنا حاجة كبيرة اوووي”.

وعما إن كانت تقصد بذلك سحراً أجابت: “انا مقدرش اتكلم في الكلام ده، بس الحاجات دي مذكورة في القرآن، انا غلطانة اني اتكلمت في العلن”.

وتابعت: “أنا معرفش أحب بسهولة وأكره بسهولة، ده حب حياتي، أنا لسه بحبه. وأقول للناس أنا في أمان علشان أنا وسطكم، حسام حبيب طيب جدا وهما ناس طيبين جدآ. وأنا بوعد الناس كفاية أمور شخصية، وبوعدهم إني هقفل الصفحة دي خالص، وهغني أحلى غنا”.