شاهد.. شُرطية تمنع شابا من الإنتحار وتنهار باكية

إستطاعت شرطية أردنية، إثناء شاب عن فطرة الإنتحار، حيث كان يحاول إلقاء نفسه من أعلى جسر في العاصمة عمان.

ووثق مقطع فيديو، تم تداوله بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، الشرطية وهي تقنع الشاب بالعدول عن الانتحار. كما تدخل بعض المارة، في المحاولة.

وبدا على الشرطية التأثر حين استطاعت إنقاذ الشاب، فإنهارت من البكاء، وسط تأثر كبير لدى الحضور.

https://web.facebook.com/watch/?ref=external&v=688897069289786