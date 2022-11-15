قناة النهار شاهد.. صاحب مقهى يتحايل بوضع علبة الإسعافات الأولية فارغة ليتم كشفه في بومرداس بقلم قناة النهار نشر في 15 نوفمبر 2022 - 19:14 الجزائر شارك غرِّد أرسل 320 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Iwakl اقرأ أيضا النهار ترندينغ: نزلاء سجن بوكعبن بباتنة يلقون إشادة الجزائريين وإيتو يواصل خرجاته المستفزة قناة النهار 09 نوفمبر فالحلوة والمرة: زوجان مجاهدان يستذكران أيام الثورة التحريرية ويستحضران مشاهد الماضي قناة النهار 07 نوفمبر رئيس جيبوتي إننا في أمس الحاجة إلى جمع الكلمة و توحيد الصف لمواجهة الأوضاع الراهنة قناة النهار 02 نوفمبر الأمن يطيح بجماعة أشرار تستعمل سـ ـلاح ناري لغرض السـ ـرقة قناة النهار 15 نوفمبر يحيى طبيش: السعادة ليست شهرة وسفر وتلفزيون قناة النهار 27 أكتوبر بيونة تتحدث عن الحراقة بحرقة والمشاهد المؤلمة التي رأتها عن مبيتهم في الكرطون في شوارع باريس قناة النهار 03 نوفمبر طالع هابط: شاهد خرجات والي ولاية تيارت وكيف يتعامل مع المتلاعبين ولي ما يخافوش ربي قناة النهار 06 نوفمبر هكذا رد وزير الخارجية رمطان لعمامرة عن غياب قادة بعض الدول العربية من حضور القمة العربية قناة النهار 31 أكتوبر "الرئيس تبون مخاطبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.."سنكون دائما معكم قناة النهار 02 نوفمبر شوفو حكايتي: قصة أم لاتعلم إن كان إبنها حيّا أو ميّـ ـتا بعد ركوبه قوارب المـ ـوت قناة النهار 30 أكتوبر