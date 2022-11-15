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قناة النهار

شاهد.. صاحب مقهى يتحايل بوضع علبة الإسعافات الأولية فارغة ليتم كشفه في بومرداس

بقلم قناة النهار
شاهد.. صاحب مقهى يتحايل بوضع علبة الإسعافات الأولية فارغة ليتم كشفه في بومرداس
الجزائر
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