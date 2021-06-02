شاهد.. صورة مُؤثرة من باب غرفة علاج دلال عبد العزيز

نشرت الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، صورة لورقة مُعلقة على باب غرفة والدتها النجمة دلال عبد العزيز، التي ترقد بالمستشفى.واحتوت الورقة على عبارة مؤثرة، حيث كُتب عليها : “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”.

للإشارة، فقد قررت أسرة دلال عبد العزيز عدم إخبارها بوفاة زوجها سمير غانم، حفاظا على صحتها النفسية.واوضح الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أن حماته النجمة دلال عبد العزيز، لا تزال متواجد بالرعاية المركزة، ولهذا تحاول الأسرة إخفاء الخبر عليها.

هذاوشاركت إيمي سمير غانم، صورة لوالديها النجمان سمير غانم ودلال عبد العزيز، عبر حسابها على انستغرام.وأرفقت الممثلة الصورة، بتعليق مُؤثر جاء فيه: “بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير”.

وتلقت الفنانة العديد من التعليقات، سواء من طرف زملائها الفنانين، أو جمهورها.وكانت الفنانة قد فقدت والدها الفنان سمير غانم منذ أسابيع، فيما لا تزال والدتها تعاني من مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا.