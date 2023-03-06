شاهد .. صور مسربة من السجن الذي يقضي فيه سعد لمجرد عقوبته

نشرت مواقع إعلامية، صورا من السجن الذي يقضي فيه الفنان المغربي عقوبته بالسجن في قضيته مع الشابة الفرنسية لورا بريول.

ويقضي الفنان المغربي سعد لمجرد عقوبته التي فرضتها المحكمة الفرنسية، في سجن لاسنتيه La Sante الشهير في العاصمة الفرنسية.

ويستوعب المكان الذي تم بناؤه بين عامي 1861 و1867 حوالى 920 نزيلاً.

ولا ينال سعد لمجرد الأفضلية عن غيره سوى أنه يعيش في زنزانة إفرادية. لكن كل حقوقه كنزيل في السجن الفرنسي يحصل عليها. منها مشاهدة التلفزيون والتدفئة.

كما لديه بطاقة دفع قابلة للتعبئة تسمح له بالتسوق في مقصف السجن. كما يتحدث مع زوجته ومحاميه كل يوم، واللذين يزورانه كل ما سمح لهما بذلك.

هذا وحكمت المحكمة الجنائية في باريس على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات. لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016.