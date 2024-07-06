شاهد صُور زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة

شارك النجمان اللبنانيان ناصيف زيتون ودانييلا رحمة، الصور الأولى من حفل زفافهما والذي تصدر مواقع التواصل الإجتماعي لأيام عديدة.

وشارك الزوجين الجديدين صوراً مميزة من إحتفالهما بيوم زفافهما عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر الثنائي في إحدى الصور وهما يضعان تاجاً ذهبياً فيما كانا يمسكان بأيدي بعضهما البعض.

وتفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير ولافت ليتمنوا للثنائي التوفيق والسعادة.

كما قام عدد من النجوم بتهنئة ناصيف ودانييلا، منهم سيرين عبد النور التي شاركت البوست عبر ستوري إنستغرام مع إضافة التعليق: “مبروك من القلب الله يهنيكم”

يُذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما يوم الإثنين الماضي، بسريّة تامة مع عدد قليل من المدعوين من العائلة والمُقربين. في فيلا في بلدة مشمش بمدينة جبيل، بلبنان.

وفرض العروسان على الحفل غياب وسائل الإعلام بشكل كامل. بالإضافة إلى منع التصوير، إذ تم وضع هواتف المدعوين داخل خزائن مّخصّصة، لمنع إستخدام الكاميرات.