شاهد.. صُور هيفاء وهبي بمهرجان كان تُثير الجدل

أثارت صور النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي، جدلا عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وكشفت الصور التي إنتشرت للفنانة بدون فلتر أو تعديلات، بوضوح، عن التجاعيد وعلامات تقدم العمر على وجهها.

ليعيد متابعون نشر الصور ما بين معبرين عن دهشتهم وآخرين تغزلوا في جمالها. حيث أكدوا على أنها رغم ظهور هذه العلامات إلا أنها ما زالت تحتفظ بجمالها وجاذبيتها.

وكانت هيفاء وهبي تألقت خلال الساعات الماضية بإطلالة فاخرة مهرجان كان السينمائي. وجمعت إطلالتها بين الأناقة التقليدية والتفاصيل العصرية بأسلوب مميز.

وجاء تصميم الفستان بتصميم الفساتين الضيقة وجمع بين اللونين الأسود والوردي. مع “الفيونكة” الضخمة وقفازات الأوبرا.

ونسقت هيفاء وهبي إطلالتها مع مجموعة مجوهرات من الألماس الفاخر وحذاء الدانتيل.