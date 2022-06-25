قناة النهار شاهد.. طائرات الدرون تزين سماء وهران بالعلم الوطني إحتفالا بعيد الإستقلال بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جوان 2022 - 23:51 شارك غرِّد أرسل 128 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/83nNV اقرأ أيضا وزير التربية يكشف جديد ترقية الأساتذة قناة النهار 06 جوان آخر التحضيرات عشية إمتحان البيام بمتوسطة مولاي علي بالشراقة قناة النهار 05 جوان الجزائر في أسبوع: الجزائر تقرر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع اسبانيا قناة النهار 10 جوان "رئيس الجمهورية للمجاهدين:" نشيد بما قدمتموه من مساهمة في كتابة التاريخ وإحياء الذاكرة قناة النهار 11 جوان رئيس المجلس الأعلى للشباب يشرف على استقبال وفد من الجالية بمناسبة الألعاب المتوسطية قناة النهار 23 جوان أمين الأندلسي: نقل الحجاج من قبل الجوية الجزائرية ليس تجاريا الوطني 15 جوان بعد فتح تحقيق في رحلة باخرة باجي مختار3.. الحبس المؤقت لمدير النقل البحري للمسافرين الوطني 10 جوان الوفد الفرنسي يحط الرحال بوهران..شكرا للجزائر على الإستقبال قناة النهار 23 جوان أضـ ـاحي العيد هذه السنة.. لمن إستطاع إليها سبيلا قناة النهار 25 جوان أخذ الصور والفيديوهات دون إذن صاحبها.. أفعال يجرمها القانون قناة النهار 25 جوان