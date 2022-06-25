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قناة النهار

شاهد.. طائرات الدرون تزين سماء وهران بالعلم الوطني إحتفالا بعيد الإستقلال

بقلم النهار أونلاين
شاهد.. طائرات الدرون تزين سماء وهران بالعلم الوطني إحتفالا بعيد الإستقلال
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