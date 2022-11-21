قناة النهار شاهد.. طالبتان من جامعة خميس مليانة تبتكران جهازا يكشف الحرائق وتسرب الغاز بقلم النهار أونلاين نشر في 21 نوفمبر 2022 - 18:05 شارك غرِّد أرسل 174 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OTqmR اقرأ أيضا السفير الفرنسي: الشركات الفرنسية في الجزائر ساهمت في التنمية الإقتصاديو وخلقت مناصب شغل قناة النهار 10 نوفمبر أمن: مكافحة الإدمان وعصابات الأحياء.. فعاليات المجتمع المدني تتبنى آليات جديدة قناة النهار 18 نوفمبر صلاح جمعة: وجود السيسي أعطى زخما للقمة العربية والعلاقات المصرية الجزائرية ستعرف إنطلاقة جديدة قناة النهار 02 نوفمبر الرئيس الفلسطيني: هناك إتفاق نأمل أن يطبق حول لم شمل الفصائل الفلسطينية قناة النهار 01 نوفمبر مشاهد جميلة لتلاميذ بزيّ مدرسي موحد في إحدى إبتدائيات أدرار قناة النهار 15 نوفمبر طالع هابط: النوي يفضح السلطات المحلية لتيارت ويكشف كيف يتحايل عليه المسؤولون بالدلائل قناة النهار 03 نوفمبر النهار ترندينغ: فوندام الجزائري يصنع الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي بلياقته وتقليده للمثل الشهير قناة النهار 14 نوفمبر عبداوي: لمسنا في القمة العربية إرادة سياسية حقيقية للمضي بالعمل العربي نحو أفاق أرحب قناة النهار 06 نوفمبر منبه السيارة "الكلاسكون" .. من مصدر للتنبيه إلى وسيلة للإزعاج قناة النهار 19 نوفمبر فالحلوة والمرّة : قصة زوجان جمع بينهما الحب منذ الصغر..ترقبوها قناة النهار 21 نوفمبر