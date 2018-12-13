شاهد .. طرد نعيمة صالحي أثناء تدشين مشروع للغاز بالناصرية في بومرداس

أقدم العشرات من المواطنين، بالناصرية في بومرداس، اليوم الخميس، من طرد رئيسة حزب العدالة والبيان، نعيمة صالحي بمعية نائب برلماني خلال زيارتها للمدينة.

وحسبما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، في مقطع لفيديو، يظهر جمع من المواطنين رافصين الزيارة ومقاطعتهم لنائبتهم البرلمانية.

وردد العديد من المواطنين الحاضرين عبارة ” نعيمة ديقاج”، حينما أرادت حضور تدشين مشروع للغاز الطبيعي بالولاية.

وما جعل النائبة البرلمانية عن ولاية بومرداس، نعيمة صالحي، تستفسرمن المواطنين عن سبب إستقبالها بتلك الطريقة المشينة.

إعتبروها أنها عنصرية، وأن تصريحاتها السابقة في حق الأمازيغية، هي التي أفاضت الكأس.