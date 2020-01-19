شاهد.. طفل جزائري موهوب يبهر لجنة تحكيم “The Voice Kids”

أبدع الطفل الجزائري الموهوب، حميدي محمد شفيق، إبن مدينة عين معبد في الجلفة، ببرنامج “the voice kids”، والذي عرض بقنوات الـ”mbc”، سهرة أمس السبت.

وأبهر حميدي، والذي يبلغ من العمر 14 سنة، مدربي البرنامج، بأدائه المتقن والإحترافي لأغنية تراثية، ما مكنه من إجتياز مرحلة “الصوت وبس”، والتأهل للمرحلة المقبلة.

وإستطاع شفيق حميدي، تحريك كرسي النجم المصري، محمد حماقي، لينضم إلى فريقه.

وأثنى مدربو البرنامج، على أداء الطفل الجزائري الرائع، خصوصا وأنه أدى اللون الغنائي الحلبي، والذي يعتبر من أحلى الألوان الغنائية العربية.

وعبر حماقي عن سعادته الكبيرة بضمه للطفل الجزائري لفريقه قائلا: ” شفيق صوت أصيل، وواثق من أدائه، ولم يقع في أي غلطة”.

تجدر الإشارة، إلى أن الطفل “حميدي محمد شفيق”، تحصل على العديد من الجوائز المحلية والوطنية، من بينها “المرتبة الأولى وطنيا بمسابقة أصغر منشد في الإنشاد الديني الهادف” في 2016.

كما تحصل حميدي، على المرتبة الأولى وفاز بلقب “المؤذن الصغير”، في المسابقة الوطنية التي أطلقها المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة، في 2018.