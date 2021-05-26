شاهد.. طفل فلسطيني يُهدي أنشودة للنجم رياض محرز

أهدى الطفل الفلسطيني بلال محمد عبد العال، أنشودة لنجم الخضر، رياض محرز، تقديرا منه على مساندته للقضية الفلسطينية.

وجاء في كلمات الأنشودة: “البطل محرز يا ناس أخذ الكأس، ورفع علم فلسطين عالي على الرأس”.

وأضاف: “تسلم راسك يا رياض يا إبن الجزائر ويسلم شعبك الغالي البطل الثائر”.

ويقول الطفل في الأنشودة: “تحية فلسطينية من غزة الحرة للبطل رياض محرز وبلد الثورة، شعب واحد مش شعبين عطول الزمان الجزائر وفلسطين دايما اخوان”.

وصنع النجم رياض محرز، الحدث، الأحد الماضي، بحمله للعلم الفلسطيني خلال احتفالاته مع رفاقه في مانشستر سيتي الانجليزي برفع درع الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار محرز رفع العلم الفلسطيني في وسط ملعب الاتحاد وأمام الجماهير.

وساند قائد الخضر، إخواننا الفلسطينيين، بعد استهداف المصلين في المسجد الأقصى والسعي لطرد سكان حي الشيخ جراح والعدوان الصهيوني على غزة .

وكان الساحر الجزائري، سباقا في إعلانه عن دعمه للقضية الفلسطينية، على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، وعلى الميدان.

وتصدر وسم “فخر العرب الحقيقي“، موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعد الخرجة المميزة للنجم الجزائري رياض محرز.

وقدم قائد الخضر، موسما ممتازا مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وساهم محرز، في حصد نجاحات فريقه في البطولة المحلية وكأس رابطة الأبطال الأوروبية.