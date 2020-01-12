شاهد.. طفل مغربي يبهر مدربي “the voice kids” بروعة أدائه

أشعل الطفل المغربي آدم، مسرح “ذا فويس كيدز”، بجمال صوته وروعة أدائه، وشخصيته المميزة، في العدد الثاني من مرحلة “الصوت وبس”.

وأدى آدم أغنية “ناكر لحسان” من التراث المغربي، بينت عرب صوته، وهو ما أبهر مدربي البرنامج، والذين إلتفتوا إليه ثلاثتهم.

ليدخل النجمان محمد حماقي وعاصي الحلاني في مناوشات، لضم الطفل المغربي لفرقهم.

وقال عاصي الحلاني لآدم، أن محمد حماقي ونانسي عجرم مازالا مبتدئين في مجال برامج المواهب وهو لديه خبرة كبيرة.

وهنا قاطعه الفنان المصري، محمد حماقي، ليطلب منه الكف عن وصفه بالمبتدئ.

وحاول محمد حماقي إقتناع الطفل المغربي بالإنضمام إلى فريقه، مؤكدا أنه سيبرز موهبته ويعمل عليها.

ليختار الطفل المغربي الموهوب “آدم بنلمقدم”، الإنضمام إلى فريق محمد حماقي.

للتذكير، عرضت أمس السبت الحلقة الثانية من برنامج “ذا فويس كيدز” في موسمه الثالث، بلجنة تحكيم جديدة مكونة من نانسي عجرم ومحمد حماقي وعاصي الحلاني.