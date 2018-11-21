شاهد طلاب بلجيكيون يضعون ماكرون في موقف حرج بسبب المحتجين في فرنسا  

قام طلاب بلجيكيون اليوم بإحراج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع لافتة مكتوب عليها “الدماء تسيل من بين أيديهم..”.

وهذا إحتجاجاعلى المعاملة السيئة التي تعرض لها المحتجين خاصة منهم الطلبة من طرف السلطات الفرنسية.

وخلال إجابته على أسئلة الطلاب رفقة رئيس الحكومة البلجيكية إتهم أحد الطلاب “ماكرون” بالكذب.

وأظهر الفيديو ماكرون في محاولة لإحتواء غضب الطالب بإجابته “يجب تحديد أيادي من الدماء تسيل من أيديهم” .

ليقوم الطالب رمي الاوراق في القاعة والصراخ لماذا تضرب الطلاب؟، لماذا أنتم البلد الوحيد الذي يستخدم القنابل ضد مواطنيه.

مضيفا ” أنتم تكذبون”، ومشيرا بذلك إلى القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت في قمع المحتجين الفرنسيين.

وللتذكير، فإن الشارع الفرنسي يعرف موجة من الغضب والاحتجاج بسبب زيادة الضرائب وغلاء المعيشة.