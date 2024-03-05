شاهد.. ظهور أول صورة للأميرة كايت مديلتون منذ دخولها المستشفى

شوهدت كيت ميدلتون علناً يوم أمس الاثنين للمرة الأولى منذ دخولها المستشفى في منتصف جانفي. حسبما ذكرت العديد من وسائل الإعلام البريطانية. فيما نشرت وسائل إعلام أمريكية متخصصة صورة لأميرة ويلز في سيارة بالقرب من لندن.

وتم إدخال الأميرة البالغة من العمر 42 عامًا إلى المستشفى في 16 جانفي لإجراء عملية جراحية في البطن. ولا تزال أسباب هذا التدخل مجهولة، لكنه ليس سرطانا، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

كما نشرت وسائل الإعلام الأمريكية الشهيرة Entertainment Tonight، صورة نقلاً عن شاهد عيان. وزعمت أن الأميرة كيت شوهدت بالقرب من لندن صباح الاثنين.

وقررت وسائل الإعلام البريطانية عدم نشر هذه الصورة. التي تظهر فيها زوجة وريث العرش وهي ترتدي نظارة شمسية سوداء، وهي راكبة في سيارة تقودها والدتها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، لم يتم نشر الصورة في المملكة المتحدة لأن قصر كنسينغتون. المقر الرسمي للزوجين الملكيين، “حث على السماح لها بالتعافي على انفراد”.

كما كان القصر قد حدد وقت دخولها المستشفى أنها ستستمر من 10 إلى 14 يومًا. وهي مدة طويلة نسبيًا أثارت تكهنات عديدة في الصحف الشعبية البريطانية، والتي غالبًا ما تتصدر الأميرة صفحتها الأولى.

ولم يرغب القصر في الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أن “أميرة ويلز، التي تتعافى من عملية جراحية في البطن. تواصل حالتها الصحية بشكل جيد”، بحسب وكالة PA البريطانية.