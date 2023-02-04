شاهد.. ظهور مؤثر لمحبوب الجزائريين صويلح

نشرت فاطمة بلحاج، زوجة الفنان الجزائري القدير صالح أوقروت، صورة جديدة للأخير على صفحتها بانستغرام.

وظهر صويلح في الصورة وهو يحمل بين يديه العلم الوطني، بتأثر شديد، خصوصا وأنه بعيد عن أرض الوطن منذ عامين.

وسافر صالح أوقروت إلى فرنسا لأجل العلاج من الأورام السرطانیة ورافقته زوجته المخرجة فاطمة بلحاج.

حيث تكفلت السلطات العليا للبلاد بنقله هناك على متن طائرة خاصة لتلقي العلاج اللازم.

ويتقلى صالح أوقروت العلاج في مستشفى بباريس في فرنسا، أين خضع لجرعات الدواء الكيمائي قبل فترة وهو في طريقه للتعافي حسب تصريحات عائلته.

https://www.instagram.com/p/CoOplUIIyR2/?hl=fr