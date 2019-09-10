شاهد.. عائلة من 15 فرد تعيش الحرمان في قرية بتيبازة

يعيش “عمي بوزيان”، رفقة عائلته المتكونة من 15 فردا، في بيت قصديري، بقرية أولاد حميدان، في تيبازة، والتي يعاني أغلب أفرادها، من أمراض مزمنة.

تنقل طاقم برنامج “من عمق الجزائر”، والذي يعرض على قناة “النهار”، إلى مكان سكن “عمي بوزيان”، وعائلته، والذي كان سابقا، خما للدجاج..!.

أين وقفوا على الحالة المزرية التي تعيش في كنفها العائلة المتكونة من 15 فردا، والذين يجتمعون في غرفة واحدة، وتضطر الوالدة والتي تعاني من مرض مزمن، إلى الخروج في البرد، لأجل طهو الطعام لعائلتها.

وتعتمد هذه العائلة الكبيرة كلها، على راتب “عمي بوزيان ” الضئيل، وهو الذي يعمل حارسا في إحدى المؤسسات التربوية بالمنطقة.

وقدمت العائلة ملف طلب السكن، منذ 20 سنة، دون أن تلقى استجابة لطلبها.

وحتى السكن القصديري الذي تعيش به عائلة “عمي بوزيان”، ليس ملكا لها، ويطالبه أصحابه بالخروج منه في أقرب الآجال.

وناشد أفراد العائلة، من خلال تلفزيون “النهار”، السلطات المعنية، لانقاذها من الحياة القاسية التي تعيشها بين الجدران القصديرية، متعرضة لكل تقلبات الجو، والحشرات الضارة، كالأفاعي والجرذان.

وتبقى عائلة “عمي بوزيان”، تعيش في صمت، في تلك القرية التي انقطعت منها سبل الحياة، ويعاني سكانها من كل أشكال بطالة والتهميش، في انتظار التفاتة من السلطات المعنية، للنظر في حالها.