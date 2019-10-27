شاهد.. عايدة أولمو تبدع وتكسح منافسيها في أقوى مواجهة بـ”ذا فويس”

إجتازت المتسابقة الجزائرية في برنامج المواهب العربية “ذا فويس”، عايدة أولمو، مرحلة المواجهة، ضد كل من المتسابقين، ياسمين و”جاي”.

وجمعت المتنافسين الثلاثة من فريق أحلام، مواجهة ساخنة هزت حلبة “ذا فويس”، نظرا للإمكانيات الصوتية الكبيرة التي يمتلكونها.

وإختارت النجمة أحلام، الجزائرية المتألقة عايدة أولمو، بثقة كبيرة، نظرا لكونها تتقن مختلف الطبوع الغنائية.

وقالت أحلام، بأنها ستعطي عايدة أغاني في المرحلة المقبلة، تجعل كل الوطن العربي يصفق لها، لأن لها صوت وخامة وحضور رائعين.

وأشاد المدرب محمد حماقي بأداء عايدة أولمو، وإندهش من النوتة الغنائية التي أدتها في الأخير قائلا: “عايدة إنتي عملتي شيئ غير طبيعي، وهاذي النوتة مو ناس عادية لي تقدر تعملها”.

وأكدت أحلام أنها ستدخل المنافسة بقوة كبيرة برفقة الجزائرية عايدة، فيما وعدت النجمة الجزائرية بإبهار الجميع في مرحلة العروض المباشرة.